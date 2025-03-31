Защитник «Сибири» Мёрфи получил пять минут штрафа за удар клюшкой Зоркина из «Салавата»

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт второй перерыв, счёт 1:0 в пользу хозяев.

За шесть минут до конца второго периода канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи получил пять минут штрафа за удар клюшкой игрока соперника Никиты Зоркина. Хоккеист «Салавата» упал на лёд и долгое время не мог подняться, ему понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.