Вратарь «Миннесоты» Флёри высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк‑Андре Флёри высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Для установления нового рекорда россиянину осталось забросить пять шайб.

«Я всегда восхищался его любовью к игре. Его энергия в играх, его энтузиазм. Он так радуется и воодушевляется, когда забивает голы. Как в этом сезоне, верно? Вы видите, как часто он забивает. Так было на протяжении многих-многих лет, он всегда был так рад и стремился забить гол. Это всё, что он хотел сделать», — цитирует Флёри пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 37 голов и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+19». Всего за карьеру в лиге на его счету 890 голов и 723 результативные передачи в 1483 играх.