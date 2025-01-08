«Сибирь» всухую обыграла «Салават» в третьем матче и сократила отставание в серии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

Счёт в матче был открыт на 20-й секунде. Заброшенной шайбой отметился Алексей Яковлев с передач Егора Аланова и Энди Андреоффа. На 54-й минуте Валентин Пьянов удвоил преимущество «Сибири» с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова.

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Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.