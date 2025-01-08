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Сибирь — Салават Юлаев, результат третьего матча 31 марта 2025, счёт 2:0, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Сибирь» всухую обыграла «Салават» в третьем матче и сократила отставание в серии
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

Счёт в матче был открыт на 20-й секунде. Заброшенной шайбой отметился Алексей Яковлев с передач Егора Аланова и Энди Андреоффа. На 54-й минуте Валентин Пьянов удвоил преимущество «Сибири» с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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