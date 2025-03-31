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Протас — о 30 голах за сезон НХЛ: думал, что смогу столько забить только в видеоигре

Протас — о 30 голах за сезон НХЛ: думал, что смогу столько забить только в видеоигре
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своей результативности в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

«Думал ли я, что забью 30 голов за сезон? Разве что на Xbox или в игре NHL 25. Это особенный момент, я очень рад. Спасибо партнёрам.

890 голов Овечкина — вот это действительно сумасшедшая цифра. Столько я даже в видеоигре не выбью», — приводит слова Протаса The Score.

24-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:8). Этот гол стал для белорусского хоккеиста 30-м в нынешнем сезоне. Он набрал 65 (30+35) очков в 73 встречах чемпионата.

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