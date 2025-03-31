Протас — о 30 голах за сезон НХЛ: думал, что смогу столько забить только в видеоигре

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своей результативности в текущем сезоне.

«Думал ли я, что забью 30 голов за сезон? Разве что на Xbox или в игре NHL 25. Это особенный момент, я очень рад. Спасибо партнёрам.

890 голов Овечкина — вот это действительно сумасшедшая цифра. Столько я даже в видеоигре не выбью», — приводит слова Протаса The Score.

24-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:8). Этот гол стал для белорусского хоккеиста 30-м в нынешнем сезоне. Он набрал 65 (30+35) очков в 73 встречах чемпионата.