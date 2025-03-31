Козлов — о поражении в третьем матче серии «Сибири»: знали, что они будут заряжены
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении своей команды от «Сибири» (0:2, 2-1) в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5) 2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)
«Мы знали, что «Сибирь» будет заряжена, им нужно было выиграть этот матч. Забив быстрый гол, они хорошо оборонялись, мы пытались взломать оборону, у нас неплохо получалось, создавали хорошие моменты. Хочется отметить вратарей «Сибири», да и всю команду. Играли много в большинстве, но не сумели реализовать. Делаем выводы и готовимся к следующей встрече», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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