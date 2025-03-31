Козлов — о поражении в третьем матче серии «Сибири»: знали, что они будут заряжены

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении своей команды от «Сибири» (0:2, 2-1) в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Мы знали, что «Сибирь» будет заряжена, им нужно было выиграть этот матч. Забив быстрый гол, они хорошо оборонялись, мы пытались взломать оборону, у нас неплохо получалось, создавали хорошие моменты. Хочется отметить вратарей «Сибири», да и всю команду. Играли много в большинстве, но не сумели реализовать. Делаем выводы и готовимся к следующей встрече», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.