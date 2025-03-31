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Козлов об отличии от матчей в Уфе с «Сибирью»: в эмоциональном плане не было того настроя

Козлов об отличии от матчей в Уфе с «Сибирью»: в эмоциональном плане не было того настроя
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (0:2, 2-1) в выездной встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал об отличии игр в Уфе и в Новосибирске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

— Сказались ли негативно на команде 15 заброшенных шайб за два матча?
— Нет, мы уважительно относимся к «Сибири». Это плей-офф, мы должны уважать каждого. В эмоциональном плане не было того настроя, не играли от ножа, как в Уфе. Сегодня мы в этом плане просели, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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