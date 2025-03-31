Козлов об отличии от матчей в Уфе с «Сибирью»: в эмоциональном плане не было того настроя

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (0:2, 2-1) в выездной встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал об отличии игр в Уфе и в Новосибирске.

— Сказались ли негативно на команде 15 заброшенных шайб за два матча?

— Нет, мы уважительно относимся к «Сибири». Это плей-офф, мы должны уважать каждого. В эмоциональном плане не было того настроя, не играли от ножа, как в Уфе. Сегодня мы в этом плане просели, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.