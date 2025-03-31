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«С ним уже по-другому играют». Козлов — о Джоше Ливо

«С ним уже по-другому играют». Козлов — о Джоше Ливо
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре форварда уфимской команды Джоша Ливо в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (0:2, 2-1). Козлов отметил, что в последних встречах соперники стали по-другому играть с канадским нападающим.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

— У Ливо один бросок в створ: это хромает прицел или соперник начал играть по нему персонально?
— Один бросок для него – недостаточно. Согласен, с ним уже по-другому играют, вратари выискивают его. Это одна игра, к следующему матчу он уже будет другой, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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