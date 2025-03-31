«С ним уже по-другому играют». Козлов — о Джоше Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре форварда уфимской команды Джоша Ливо в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (0:2, 2-1). Козлов отметил, что в последних встречах соперники стали по-другому играть с канадским нападающим.

— У Ливо один бросок в створ: это хромает прицел или соперник начал играть по нему персонально?

— Один бросок для него – недостаточно. Согласен, с ним уже по-другому играют, вратари выискивают его. Это одна игра, к следующему матчу он уже будет другой, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.