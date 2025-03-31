Козлов — о нереализованном большинстве в матче с «Сибирью»: немного форсировали события

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (0:2, 2-1) в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ответил на вопрос о нереализованном большинстве в этой встрече.

— Активное меньшинство «Сибири» ввело в замешательство вашу спецбригаду?

— Мы немного форсировали события, можно было бы сыграть по-другому, в той же самой зоне атаки. Согласен, они играли по-другому, активнее. Создали много трудностей для нас, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.