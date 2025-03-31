Козлов — о нереализованном большинстве в матче с «Сибирью»: немного форсировали события
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Сибири» (0:2, 2-1) в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ответил на вопрос о нереализованном большинстве в этой встрече.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5) 2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)
— Активное меньшинство «Сибири» ввело в замешательство вашу спецбригаду?
— Мы немного форсировали события, можно было бы сыграть по-другому, в той же самой зоне атаки. Согласен, они играли по-другому, активнее. Создали много трудностей для нас, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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