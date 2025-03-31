«Прислушались, поменяли игру». Епанчинцев — о первой победе в серии с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о первой победе своей команды в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5) 2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)
«Прежде всего хочу поблагодарить ребят за то, что много правильных вещей сегодня сделали. Где-то прислушались, поменяли игру. Это игра в неравных составах, не пропустили. Ещё бы убрать ненужные удаления, было бы вообще прекрасно. Один из ключевых моментов матча — сейв Антона. Денис тоже давал команде играть. У ребят сегодня 30 блокированных бросков, поймали на себя, это тоже ключевой момент», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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