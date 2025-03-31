«Прислушались, поменяли игру». Епанчинцев — о первой победе в серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о первой победе своей команды в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2).

«Прежде всего хочу поблагодарить ребят за то, что много правильных вещей сегодня сделали. Где-то прислушались, поменяли игру. Это игра в неравных составах, не пропустили. Ещё бы убрать ненужные удаления, было бы вообще прекрасно. Один из ключевых моментов матча — сейв Антона. Денис тоже давал команде играть. У ребят сегодня 30 блокированных бросков, поймали на себя, это тоже ключевой момент», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.