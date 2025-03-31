Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Дешёвое удаление». Епанчинцев — о пятиминутном штрафе Мёрфи

«Дешёвое удаление». Епанчинцев — о пятиминутном штрафе Мёрфи
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал пятиминутный штраф защитника новосибирской команды Тревора Мёрфи в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

— Два ключевых момента встречи — травма Красоткина и удаление Мёрфи. Как вы на это отреагировали?
— Про травму что говорить, обидно, конечно. Но Денис здорово вошёл в игру, что тоже немаловажный шаг с его стороны: холодным, не размятым. Дал ребятам глоток
воздуха. То, что и требуется в таких матчах — надёжная игра вратарей. Что касается Мёрфи, мне нечего говорить, это очень дешёвое удаление.

— Не думали ли вы о том, чтобы не выпускать его на третий период, учитывая его эмоциональную перезаряженность?
— А кого нам выпускать? Шесть защитников, молодой Лукин. Поговорили в перерыве с Тревором, неплохо сыграл третий период. Конечно, говорили не на повышенных тонах. Объяснили, что подводит команду, так это не
делается в таких играх.

— Аргументы у него были?
— Завтра поговорим ещё, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
Защитник «Сибири» Мёрфи наотмашь ударил клюшкой Зоркина и получил пять минут штрафа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android