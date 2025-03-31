«Дешёвое удаление». Епанчинцев — о пятиминутном штрафе Мёрфи

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал пятиминутный штраф защитника новосибирской команды Тревора Мёрфи в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2).

— Два ключевых момента встречи — травма Красоткина и удаление Мёрфи. Как вы на это отреагировали?

— Про травму что говорить, обидно, конечно. Но Денис здорово вошёл в игру, что тоже немаловажный шаг с его стороны: холодным, не размятым. Дал ребятам глоток

воздуха. То, что и требуется в таких матчах — надёжная игра вратарей. Что касается Мёрфи, мне нечего говорить, это очень дешёвое удаление.

— Не думали ли вы о том, чтобы не выпускать его на третий период, учитывая его эмоциональную перезаряженность?

— А кого нам выпускать? Шесть защитников, молодой Лукин. Поговорили в перерыве с Тревором, неплохо сыграл третий период. Конечно, говорили не на повышенных тонах. Объяснили, что подводит команду, так это не

делается в таких играх.

— Аргументы у него были?

— Завтра поговорим ещё, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.