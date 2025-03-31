«Обосрались по полной». Пьянов — о двух поражениях в Уфе с общим счётом 2:15

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2) в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги высказался о двух поражениях своей команды в Уфе с общим счётом 2:15.

— Что случилось в играх на выезде?

— Обосрались по полной, хотел бы сказать, как один великий тренер, с матами. Надо выходить работать ради этих трибун. По-другому быть не может.

— Не справлялись с эмоциями на выезде?

— Не сказал бы, все опытные. Спишу на отсутствие фарта. Сегодня сыграли строго, агрессивно и правильно, — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.