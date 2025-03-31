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«Обосрались по полной». Пьянов — о двух поражениях в Уфе с общим счётом 2:15

«Обосрались по полной». Пьянов — о двух поражениях в Уфе с общим счётом 2:15
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2) в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги высказался о двух поражениях своей команды в Уфе с общим счётом 2:15.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

— Что случилось в играх на выезде?
— Обосрались по полной, хотел бы сказать, как один великий тренер, с матами. Надо выходить работать ради этих трибун. По-другому быть не может.

— Не справлялись с эмоциями на выезде?
— Не сказал бы, все опытные. Спишу на отсутствие фарта. Сегодня сыграли строго, агрессивно и правильно, — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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