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Пьянов — о победе над «Салаватом»: выходим биться ради эмблемы — другого выбора нет

Пьянов — о победе над «Салаватом»: выходим биться ради эмблемы — другого выбора нет
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2) в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал, как команда восприняла травму голкипера Антона Красоткина и удаление Тревора Мёрфи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

— Как команда пережила травму Красоткина и удаление Мёрфи?
— Абсолютно спокойно, мы поговорили в перерыве. Что бы ни было, мы выходим биться ради эмблемы, болельщиков, семей – другого выбора нет.

— Мёрфи перед командой извинился?
— Конечно. Он понимает, что нелепое удаление, не сдержал эмоции. Все мы знаем, какого он класса игрок, может решить исход матча. Наша боевая единица, — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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