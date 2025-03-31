Пьянов — о победе над «Салаватом»: выходим биться ради эмблемы — другого выбора нет

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-2) в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал, как команда восприняла травму голкипера Антона Красоткина и удаление Тревора Мёрфи.

— Как команда пережила травму Красоткина и удаление Мёрфи?

— Абсолютно спокойно, мы поговорили в перерыве. Что бы ни было, мы выходим биться ради эмблемы, болельщиков, семей – другого выбора нет.

— Мёрфи перед командой извинился?

— Конечно. Он понимает, что нелепое удаление, не сдержал эмоции. Все мы знаем, какого он класса игрок, может решить исход матча. Наша боевая единица, — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.