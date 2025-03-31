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Форвард «Сибири» забросил одну из самых быстрых победных шайб в истории Кубка Гагарина

Форвард «Сибири» забросил одну из самых быстрых победных шайб в истории Кубка Гагарина
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«Сибирь» на домашнем льду победила «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0. Победную шайбу на 20-й секунде встречи забросил форвард новосибирской команды Алексей Яковлев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

Таким образом, 29-летний нападающий стал автором одного из самых быстрых победных голов в истории Кубка Гагарина. Быстрее шайбу забросил только форвард ЦСКА Максим Соркин в 2023 году на 13-й секунде в матче со СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Авторами самой быстрой победной шайбы в истории КХЛ являются Михаил Юньков («Спартак» — «Витязь», 17.12.2019) и Андреас Ямтин («Медвешчак» — «Барыс», 23.10.2015), отличившиеся на 11-й секунде.

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