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«Ты клоун!» Радулов вступил в перепалку со скамейкой «Торпедо»

«Ты клоун!» Радулов вступил в перепалку со скамейкой «Торпедо»
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2-й период
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Конюшков (Абрамов) – 04:29 (5x4)     1:1 Алексеев (А. Радулов) – 07:21 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 10:13 (5x5)     2:2 Войнов (Виноградов) – 23:38 (5x4)     2:3 Каюмов (Берёзкин) – 23:54 (5x5)    

В концовке первого периода форвард «Локомотива» Александр Радулов вступил в перепалку со скамейкой «Торпедо». Неизвестно, к кому конкретно обращался хоккеист, однако чётко было слышно, как Александр на эмоциях сказал, показывая на скамейку соперника: «Ты клоун! Ты клоун, #####! Ты, ####, клоун!

На данный момент «Локомотив» ведёт в серии со счётом 2-0.

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