«Ты клоун!» Радулов вступил в перепалку со скамейкой «Торпедо»

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу гостей.

В концовке первого периода форвард «Локомотива» Александр Радулов вступил в перепалку со скамейкой «Торпедо». Неизвестно, к кому конкретно обращался хоккеист, однако чётко было слышно, как Александр на эмоциях сказал, показывая на скамейку соперника: «Ты клоун! Ты клоун, #####! Ты, ####, клоун!

На данный момент «Локомотив» ведёт в серии со счётом 2-0.