Никиту Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В трёх матчах прошедшей недели Кучеров набрал 11 очков, на его счету три шайбы и восемь результативных передач. Всего на счету форварда 109 (33+76) очков в 69 встречах.

Второй звездой недели стал финский нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц. В четырёх матчах он забросил две шайбы и отдал семь голевых передач.

Третьей звездой недели был признан американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, одержавший три победы, в одной из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.