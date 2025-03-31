Кузнецов фирменной «птичкой» отпраздновал первый гол за СКА в плей-офф

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт второй период, счёт во встрече — 2:0 в пользу СКА.

На 25-й минуте форвард хозяев Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за СКА в плей-офф и вторую — для команды в матче. Отметим, что нападающий отпраздновал свой гол фирменной «птичкой». Ассистировали Кузнецову Владимир Алистров и Андрей Педан.

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