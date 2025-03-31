Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ за почти 12 лет

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт третий период, счёт во встрече — 3:1 в пользу СКА.

На 25-й минуте форвард хозяев Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за СКА в плей-офф и вторую — для команды в матче. Отметим, что это первый гол Кузнецова в плей-офф КХЛ за почти 12 лет — предыдущий он забил 7 апреля 2013 года в составе «Трактора».

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