Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ за почти 12 лет
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает на своём льду московское «Динамо». На момент написания новости идёт третий период, счёт во встрече — 3:1 в пользу СКА.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
4 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4) 2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5) 2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4) 3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4) 3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5) 3:3 Сикура – 52:53 (5x4) 4:3 Карпухин – 54' (5x5)
На 25-й минуте форвард хозяев Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за СКА в плей-офф и вторую — для команды в матче. Отметим, что это первый гол Кузнецова в плей-офф КХЛ за почти 12 лет — предыдущий он забил 7 апреля 2013 года в составе «Трактора».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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