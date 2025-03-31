Олег Леонтьев объявил об уходе с поста главного тренера «Нефтехимика»

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Об этом сообщил сам специалист.

«Я покинул «Нефтехимик». У меня контракт действовал ещё два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом.

Команда на ходу, мы в неё вложили душу и сердце с тренерским штабом. Надеюсь, что она будет ещё играть и покорять вершины. Потенциал и перспективы её видны. Претензий к руководству клуба у меня нет, я принимаю любое решение, я неконфликтный человек, мы договорились», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Олег Леонтьев возглавлял команду из Нижнекамска с сезона-2021/2022.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и, соответственно, не вышел в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков за 68 матчей.