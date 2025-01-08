«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» и повёл в серии со счётом 3-0

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Локомотива».

Счёт в матче открыл Богдан Конюшков на пятой минуте. На восьмой минуте Денис Алексеев отыграл одну шайбу. На 11-й минуте Максим Шалунов вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Вячеслав Войнов сравнял счёт во встрече. Несколько секунд спустя Артур Каюмов снова вывел гостей вперёд. В концовке третьего периода Каюмов оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:2.

Следующие встречи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.