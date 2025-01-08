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Торпедо — Локомотив, результат третьего матча 31 марта 2025, счёт 2:4, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» и повёл в серии со счётом 3-0
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Конюшков (Абрамов) – 04:29 (5x4)     1:1 Алексеев (А. Радулов) – 07:21 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 10:13 (5x5)     2:2 Войнов (Виноградов) – 23:38 (5x4)     2:3 Каюмов (Берёзкин) – 23:54 (5x5)     2:4 Каюмов – 59:23 (en)    

Счёт в матче открыл Богдан Конюшков на пятой минуте. На восьмой минуте Денис Алексеев отыграл одну шайбу. На 11-й минуте Максим Шалунов вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Вячеслав Войнов сравнял счёт во встрече. Несколько секунд спустя Артур Каюмов снова вывел гостей вперёд. В концовке третьего периода Каюмов оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:2.

Следующие встречи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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