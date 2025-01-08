СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» и сократил отставание в серии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо».
На четвёртой минуте счёт в матче открыл Арсений Грицюк. На 25-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу СКА. На 51-й минуте Макс Комтуа забил второй гол гостей. На 53-й минуте Дилан Сикура сравнял счёт во встрече. Минуту спустя Илья Карпухин снова вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте Павел Акользин забросил пятую шайбу СКА.
Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
- 31 марта 2025
-
22:06
-
22:00
-
21:34
-
21:19
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
19:44
-
19:11
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:43
-
18:36
-
18:19
-
17:44
-
17:34
-
17:30
-
17:03
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:40
-
15:12
-
14:45
-
14:10
-
13:27