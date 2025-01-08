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СКА — Динамо М, результат третьего матча 31 марта 2025, счёт 5:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» и сократил отставание в серии
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

На четвёртой минуте счёт в матче открыл Арсений Грицюк. На 25-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу СКА. На 51-й минуте Макс Комтуа забил второй гол гостей. На 53-й минуте Дилан Сикура сравнял счёт во встрече. Минуту спустя Илья Карпухин снова вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте Павел Акользин забросил пятую шайбу СКА.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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