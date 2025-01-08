СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» и сократил отставание в серии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо».

На четвёртой минуте счёт в матче открыл Арсений Грицюк. На 25-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу СКА. На 51-й минуте Макс Комтуа забил второй гол гостей. На 53-й минуте Дилан Сикура сравнял счёт во встрече. Минуту спустя Илья Карпухин снова вывел хозяев вперёд. На 59-й минуте Павел Акользин забросил пятую шайбу СКА.

Следующие матчи в серии состоятся 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.