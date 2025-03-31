Ротенберг обратился к судейскому комитету КХЛ из‑за действий Кудашова во время матча

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после третьего матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:3, 1-2) обратился к судейскому комитету КХЛ из‑за действий главного тренера соперника Алексея Кудашова.

«Хочу обратиться в судейский комитет, там тренер главный, Кудашов Алексей Николаевич, всегда кидает бутылку на лёд. Он делал это, когда он был в «Локомотиве», он делает это постоянно. Пусть разберутся там!» — сказал Ротенберг на флеш-интервью.

Встреча между командами завершилась победой СКА со счётом 5:3. В серии ведёт «Динамо» — 2-1. Следующий матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.