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Ротенберг обратился к судейскому комитету КХЛ из‑за действий Кудашова во время матча

Ротенберг обратился к судейскому комитету КХЛ из‑за действий Кудашова во время матча
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после третьего матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:3, 1-2) обратился к судейскому комитету КХЛ из‑за действий главного тренера соперника Алексея Кудашова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

«Хочу обратиться в судейский комитет, там тренер главный, Кудашов Алексей Николаевич, всегда кидает бутылку на лёд. Он делал это, когда он был в «Локомотиве», он делает это постоянно. Пусть разберутся там!» — сказал Ротенберг на флеш-интервью.

Встреча между командами завершилась победой СКА со счётом 5:3. В серии ведёт «Динамо» — 2-1. Следующий матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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