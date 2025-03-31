Кузнецов рассказал, за счёт чего СКА победил в третьем матче серии с «Динамо»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, за счёт чего СКА победил в третьем матче серии с московским «Динамо» (5:3, 1-2).

«Не знаю насчёт того, удалось ли переломить ход серии, но сегодня выиграли, это самое главное. У нас задача – побеждать каждый день. Заняло у нас две игры, чтобы забить в большинстве. Хорошо поговорили вчера и сделали правильные выводы. Довели до победы за счёт хорошего броска Карпухина. Выходили с положительными эмоциями. Было много хороших моментов, за которые мы цеплялись.

Сегодня болельщики помогли. У нас сумасшедшая атмосфера, полные трибуны. Это не передать. Жизнь спортсмена такая, что ты не замечаешь этого, когда находишься на льду. А со стороны взглянешь – голова кругом идёт. Спасибо болельщикам», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.