Кузнецов рассказал, за счёт чего СКА победил в третьем матче серии с «Динамо»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, за счёт чего СКА победил в третьем матче серии с московским «Динамо» (5:3, 1-2).
«Не знаю насчёт того, удалось ли переломить ход серии, но сегодня выиграли, это самое главное. У нас задача – побеждать каждый день. Заняло у нас две игры, чтобы забить в большинстве. Хорошо поговорили вчера и сделали правильные выводы. Довели до победы за счёт хорошего броска Карпухина. Выходили с положительными эмоциями. Было много хороших моментов, за которые мы цеплялись.
Сегодня болельщики помогли. У нас сумасшедшая атмосфера, полные трибуны. Это не передать. Жизнь спортсмена такая, что ты не замечаешь этого, когда находишься на льду. А со стороны взглянешь – голова кругом идёт. Спасибо болельщикам», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 31 марта 2025
-
23:12
-
23:09
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:31
-
22:06
-
22:00
-
21:34
-
21:19
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
19:44
-
19:11
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:43
-
18:36
-
18:19
-
17:44
-
17:34
-
17:30
-
17:03
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:19
-
16:16