Кузнецов: не пугает, что упустили преимущество в два гола. СКА должен лучше обороняться

Нападающий СКА Евгений Кузнецов после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) заявил, что его не пугает упущенное преимущество в два гола, а команде стоит лучше обороняться.

«Не пугает, что упустили преимущество в две шайбы. Это плей-офф, нормально, когда такие американские горки. Мы должны лучше обороняться. Сейчас это уже неважно. Выиграли и вернулись в серию. Меньшинство после удаления Бардакова дало много позитивных эмоций всей команде. Очень важный момент. Мы должны выручать друг друга. Ребята вышли и сделали всё как надо. Удаления всегда мешают. Маска Хищника? Не собираюсь обсуждать это. И мы, и «Динамо» сделаем выводы. Следующий матч будет очень интересным», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.