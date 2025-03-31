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«Это эмоции, хоккей». Кузнецов — о поступке Кудашова

«Это эмоции, хоккей». Кузнецов — о поступке Кудашова
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) рассказал про свой первый гол за санкт-петербургский клуб в плей-офф КХЛ и оценил поступок главного тренера соперника Алексея Кудашова, который во время матча кинул на лёд бутылку.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

– Расскажите про свой гол.
– Володя хорошо отдал, оставалось бросить и попасть. Не придаю значения, что это первый гол в плей-офф КХЛ за 11 лет. Было важно, чтобы команда победила.

– Как оцените бросок бутылки Кудашовым?
– Не собираюсь это комментировать, я это не видел. Это эмоции, хоккей, так и должно быть, – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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