«Это эмоции, хоккей». Кузнецов — о поступке Кудашова

Нападающий СКА Евгений Кузнецов после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) рассказал про свой первый гол за санкт-петербургский клуб в плей-офф КХЛ и оценил поступок главного тренера соперника Алексея Кудашова, который во время матча кинул на лёд бутылку.

– Расскажите про свой гол.

– Володя хорошо отдал, оставалось бросить и попасть. Не придаю значения, что это первый гол в плей-офф КХЛ за 11 лет. Было важно, чтобы команда победила.

– Как оцените бросок бутылки Кудашовым?

– Не собираюсь это комментировать, я это не видел. Это эмоции, хоккей, так и должно быть, – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.