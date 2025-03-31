Кудашов — о жалобе Ротенберга: да ради бога. Пускай посмотрит записи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на обращение тренера СКА Романа Ротенберга к судейскому комитету КХЛ из-за брошенной на лёд бутылки.

– Роман Ротенберг во флеш-интервью сказал, что намерен пожаловаться на вас в Судейский комитет, потому что вы бросили бутылку на лёд. Опасаетесь этого?

– Да ради бога. Пускай посмотрит записи. Джордан Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чём? Кстати, вот тот случай, который сколько-то лет назад у меня был с «Локомотивом», там приблизительно было то же самое. Но там я её бросил на пол, а она вылетела на лёд. Там я бросал. А тут он передо мной сидел, а я просто стоял. Сейчас современные технологии. Думаю, что можно посмотреть и увидеть, что было, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.