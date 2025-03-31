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Алексей Кудашов объяснил мотивы ранней смены вратаря в концовке третьего периода со СКА

Алексей Кудашов объяснил мотивы ранней смены вратаря в концовке третьего периода со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил мотивы ранней смены вратаря в концовке третьего периода со СКА (3:5, 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

– Естественно, что не всё у нас получилось. Поэтому и результат такой.

– Можете ли вы немного объяснить логику, зачем вы сняли вратаря в конце матча?
– Чтобы сравнять счёт.

– Не слишком рискованно?
– Вы предлагаете просто проиграть и не менять вратаря? Я не понял ваш вопрос. Мы что-то не то сделали? А вы к хоккею имеете отношение? На самом деле, я не понял ваш вопрос.

– Вопрос в том, почему так рано. У вас же было пятиминутное большинство.
– Не всегда получается на короткое время. Оставалось три минуты, это оптимальное время. Я просто не понял, что вы сначала имели в виду. Решил, что вопрос в том, зачем вообще вратаря меняли. Извиняюсь, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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