Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил мотивы ранней смены вратаря в концовке третьего периода со СКА (3:5, 2-1).

– Естественно, что не всё у нас получилось. Поэтому и результат такой.

– Можете ли вы немного объяснить логику, зачем вы сняли вратаря в конце матча?

– Чтобы сравнять счёт.

– Не слишком рискованно?

– Вы предлагаете просто проиграть и не менять вратаря? Я не понял ваш вопрос. Мы что-то не то сделали? А вы к хоккею имеете отношение? На самом деле, я не понял ваш вопрос.

– Вопрос в том, почему так рано. У вас же было пятиминутное большинство.

– Не всегда получается на короткое время. Оставалось три минуты, это оптимальное время. Я просто не понял, что вы сначала имели в виду. Решил, что вопрос в том, зачем вообще вратаря меняли. Извиняюсь, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.