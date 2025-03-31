Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил мотивы ранней смены вратаря в концовке третьего периода со СКА (3:5, 2-1).
– Естественно, что не всё у нас получилось. Поэтому и результат такой.
– Можете ли вы немного объяснить логику, зачем вы сняли вратаря в конце матча?
– Чтобы сравнять счёт.
– Не слишком рискованно?
– Вы предлагаете просто проиграть и не менять вратаря? Я не понял ваш вопрос. Мы что-то не то сделали? А вы к хоккею имеете отношение? На самом деле, я не понял ваш вопрос.
– Вопрос в том, почему так рано. У вас же было пятиминутное большинство.
– Не всегда получается на короткое время. Оставалось три минуты, это оптимальное время. Я просто не понял, что вы сначала имели в виду. Решил, что вопрос в том, зачем вообще вратаря меняли. Извиняюсь, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 31 марта 2025
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