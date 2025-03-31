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Ротенберг вручил Кузнецову шлем Хищника после победы СКА над «Динамо»

Ротенберг вручил Кузнецову шлем Хищника после победы СКА над «Динамо»
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Форвард СКА Евгений Кузнецов получил шлем Хищника от главного тренера команды Романа Ротенберга в раздевалке после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

Во встрече Кузнецов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за СКА в плей-офф КХЛ. После игры Ротенберг вручил форварду шлем Хищника в качестве награды лучшему игроку матча.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Тренер передал шлем Кузнецову, заявив: «Громко!» На что хоккеисты СКА в ответ трижды прокричали девиз: «Одно большое сердце и сотня кулаков!»

Встреча между командами завершилась победой СКА со счётом 5:3. В серии ведёт «Динамо» — 2-1. Следующий матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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