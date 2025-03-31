Ротенберг вручил Кузнецову шлем Хищника после победы СКА над «Динамо»

Форвард СКА Евгений Кузнецов получил шлем Хищника от главного тренера команды Романа Ротенберга в раздевалке после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2).

Во встрече Кузнецов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за СКА в плей-офф КХЛ. После игры Ротенберг вручил форварду шлем Хищника в качестве награды лучшему игроку матча.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Тренер передал шлем Кузнецову, заявив: «Громко!» На что хоккеисты СКА в ответ трижды прокричали девиз: «Одно большое сердце и сотня кулаков!»

Встреча между командами завершилась победой СКА со счётом 5:3. В серии ведёт «Динамо» — 2-1. Следующий матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.