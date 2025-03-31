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Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение «Динамо» в серии плей-офф со СКА

Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение «Динамо» в серии плей-офф со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение своей команды в серии плей-офф со СКА (3:5, 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

– Что не получилось выполнить в первом периоде, когда имели две попытки реализовать большинство, но не сделали этого?
– Тут можно дать риторический ответ. Соперник хорошо играл, вратарь хорошо играл. Я уже сказал, что не всё получилось.

– Поменяли сегодня Антона Слепышева на Артёма Швеца-Рогового. Почему так решили сделать – хотели дать поиграть Артёму или с Антоном что-то случилось?
– Нет. Посчитали нужным так сделать.

– В третьем периоде получилось перевернуть игру за счёт ваших перестановок, которые вы сделали в звеньях?
– Нет. Это не перестановки помогли. Просто стали более активно играть и быть более нацеленными на ворота.

– Как удалось исправить ситуацию со вбрасываниями?
– Здесь вам не расскажу, потому что работа была проведена внутри. Естественно, мы увидели проблему. Знали о ней, постарались исправить. Если вы говорите, что статистика улучшилась, значит, сработали правильно.

– Насколько сложно было проводить эту работу в экстренном режиме?
– Не тяжело. Это не тот навык. Там были тактические моменты.

– Почему не получилось удержать хотя бы ничью после того, как сравняли счёт?
– Пропустили плохой гол. С нашей точки зрения. Неправильно действовали, одна ошибка на другой, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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