Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение «Динамо» в серии плей-офф со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал первое поражение своей команды в серии плей-офф со СКА (3:5, 2-1).

– Что не получилось выполнить в первом периоде, когда имели две попытки реализовать большинство, но не сделали этого?

– Тут можно дать риторический ответ. Соперник хорошо играл, вратарь хорошо играл. Я уже сказал, что не всё получилось.

– Поменяли сегодня Антона Слепышева на Артёма Швеца-Рогового. Почему так решили сделать – хотели дать поиграть Артёму или с Антоном что-то случилось?

– Нет. Посчитали нужным так сделать.

– В третьем периоде получилось перевернуть игру за счёт ваших перестановок, которые вы сделали в звеньях?

– Нет. Это не перестановки помогли. Просто стали более активно играть и быть более нацеленными на ворота.

– Как удалось исправить ситуацию со вбрасываниями?

– Здесь вам не расскажу, потому что работа была проведена внутри. Естественно, мы увидели проблему. Знали о ней, постарались исправить. Если вы говорите, что статистика улучшилась, значит, сработали правильно.

– Насколько сложно было проводить эту работу в экстренном режиме?

– Не тяжело. Это не тот навык. Там были тактические моменты.

– Почему не получилось удержать хотя бы ничью после того, как сравняли счёт?

– Пропустили плохой гол. С нашей точки зрения. Неправильно действовали, одна ошибка на другой, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.