«Да». Ожиганов ответил, смотивирует ли сильнее игроков «Динамо» поведение Ротенберга

Капитан и защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов после поражения от СКА (3:5, 2-1) ответил на вопрос, смотивирует ли сильнее игроков команды поведение главного тренера соперника Романа Ротенберга.

– Что сегодня пошло не так?

– Мы чуть-чуть не перестроились. Не то чтобы не учли, а наверное, до конца мы не поняли, что СКА будет играть немного по-другому. Только к третьему периоду чуть мотивировались.

– Возвращение Никишина в состав СКА сильно изменило ситуацию?

– Мне сложно ответить.

– В концовке у вас был шанс спасти игру – что не получилось в том большинстве?

– Надо посмотреть видео и разобраться. Наверное, мы больше держали, чем бросали.

– Что произошло при счёте 3:3, когда вроде бы перехватили инициативу и сравняли, но пропустили такой гол?

– Сейчас сложно говорить. Шум, гам, крики. На скамейке сидел и не очень хорошо видел момент, мне сложно прокомментировать.

– За счёт чего удалось изменить игру в третьем периоде?

– Стали брать шайбу и больше играть, а не обороняться.

– Главная тема после матча: Роман Ротенберг оскорбил Алексея Кудашова в подтрибунном помещении. Вы готовы сыграть за тренера в следующей игре?

– Да мы с первой игры.

– Вас смотивирует это ещё больше?

– Да, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.