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«Да». Ожиганов ответил, смотивирует ли сильнее игроков «Динамо» поведение Ротенберга

«Да». Ожиганов ответил, смотивирует ли сильнее игроков «Динамо» поведение Ротенберга
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Капитан и защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов после поражения от СКА (3:5, 2-1) ответил на вопрос, смотивирует ли сильнее игроков команды поведение главного тренера соперника Романа Ротенберга.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

– Что сегодня пошло не так?
– Мы чуть-чуть не перестроились. Не то чтобы не учли, а наверное, до конца мы не поняли, что СКА будет играть немного по-другому. Только к третьему периоду чуть мотивировались.

– Возвращение Никишина в состав СКА сильно изменило ситуацию?
– Мне сложно ответить.

– В концовке у вас был шанс спасти игру – что не получилось в том большинстве?
– Надо посмотреть видео и разобраться. Наверное, мы больше держали, чем бросали.

– Что произошло при счёте 3:3, когда вроде бы перехватили инициативу и сравняли, но пропустили такой гол?
– Сейчас сложно говорить. Шум, гам, крики. На скамейке сидел и не очень хорошо видел момент, мне сложно прокомментировать.

– За счёт чего удалось изменить игру в третьем периоде?
– Стали брать шайбу и больше играть, а не обороняться.

– Главная тема после матча: Роман Ротенберг оскорбил Алексея Кудашова в подтрибунном помещении. Вы готовы сыграть за тренера в следующей игре?
– Да мы с первой игры.

– Вас смотивирует это ещё больше?
– Да, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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