Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА в третьем матче серии плей-офф с «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии плей-офф с московским «Динамо» (5:3, 1-2).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Полная арена, рекорд по общему количеству болельщиков. Была культурная атмосфера в культурной столице. Хочу поблагодарить ребят, они бились друг за друга, не обращали внимания на околохоккейные истории. Были сфокусированы на команде, сыграли с холодной головой. Победили заслуженно. Работаем дальше, это плей-офф. Шаг за шагом идём вперёд», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Встреча между командами завершилась победой СКА со счётом 5:3. В серии ведёт «Динамо» — 2-1. Следующий матч состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.