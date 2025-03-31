Ротенберг: легионеры «Динамо» должны понимать, что находятся в России, уважать страну

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ заявил, что легионеры московской команды должны понимать, что находятся в России, и уважать страну.

«Если бы Евгений Кузнецов, когда играл в Америке, вёл бы себя так, как игроки «Динамо»… Это же не воспитанники клуба, иностранцы. Просто купленные игроки. Они должны понимать, что находятся в России, уважать страну. Если бы мы так себя вели в Канаде или США, мы бы не вышли из этого дворца. Это правда. Можете у Кузнецова и других ребят спросить», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.