Ротенберг: когда идёт плей-офф, лучше меньше говорить и больше делать
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ ответил на вопрос, доволен ли он игрой своей команды на вбрасываниях.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4) 2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5) 2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4) 3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4) 3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5) 3:3 Сикура – 52:53 (5x5) 4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5) 5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)
– Довольны ли игрой на вбрасываниях?
– Когда идёт плей–офф, лучше меньше говорить и больше делать. Это важный компонент. Показателей очень много, наша статистика считает 700 показателей. Мы улучшаем детали. Да, сегодня были допущены ошибки. Поговорим с ребятами, разберём. Все шайбы, которые мы пропустили в этой серии – следствие того, что мы сами отдали шайбу сопернику, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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