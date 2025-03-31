Ротенберг: когда идёт плей-офф, лучше меньше говорить и больше делать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ ответил на вопрос, доволен ли он игрой своей команды на вбрасываниях.

– Довольны ли игрой на вбрасываниях?

– Когда идёт плей–офф, лучше меньше говорить и больше делать. Это важный компонент. Показателей очень много, наша статистика считает 700 показателей. Мы улучшаем детали. Да, сегодня были допущены ошибки. Поговорим с ребятами, разберём. Все шайбы, которые мы пропустили в этой серии – следствие того, что мы сами отдали шайбу сопернику, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.