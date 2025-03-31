Ротенберг: видел, как Кудашов выбросил бутылку на лёд. Это плохая привычка

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ прокомментировал поступок тренера соперника Алексея Кудашова, который во время матча бросил на лёд бутылку.

Мы играем не первый раз против Кудашова, он выбросил бутылку один раз в «Локомотиве». Я видел, как он выбросил её на лёд. Это плохая привычка. Хочу поблагодарить судей, они замечательно отработали, молодцы. Лучшие судьи в мире. Это плей-офф. Меньше слов, больше дела. Понимаю ваше желание разобрать всё, но не сейчас, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.