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Ротенберг: видел, как Кудашов выбросил бутылку на лёд. Это плохая привычка

Ротенберг: видел, как Кудашов выбросил бутылку на лёд. Это плохая привычка
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ прокомментировал поступок тренера соперника Алексея Кудашова, который во время матча бросил на лёд бутылку.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

Мы играем не первый раз против Кудашова, он выбросил бутылку один раз в «Локомотиве». Я видел, как он выбросил её на лёд. Это плохая привычка. Хочу поблагодарить судей, они замечательно отработали, молодцы. Лучшие судьи в мире. Это плей-офф. Меньше слов, больше дела. Понимаю ваше желание разобрать всё, но не сейчас, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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