Ротенберг ответил на вопрос, доволен ли он игрой Кузнецова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ ответил на вопрос, доволен ли он игрой форварда армейцев Евгения Кузнецова.

– Довольны ли вы игрой Кузнецова?

– Все наши игроки отработали на 100% на команду. Мы можем играть ещё лучше. Будем работать шаг за шагом. Если улучшим все показатели, будем играть ещё лучше. Все молодцы, и Кузнецов молодец. Командная игра. Командная победа, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В третьем матче серии Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за СКА в плей-офф КХЛ.