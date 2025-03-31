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Ротенберг ответил на вопрос, доволен ли он игрой Кузнецова

Ротенберг ответил на вопрос, доволен ли он игрой Кузнецова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ ответил на вопрос, доволен ли он игрой форварда армейцев Евгения Кузнецова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

– Довольны ли вы игрой Кузнецова?
– Все наши игроки отработали на 100% на команду. Мы можем играть ещё лучше. Будем работать шаг за шагом. Если улучшим все показатели, будем играть ещё лучше. Все молодцы, и Кузнецов молодец. Командная игра. Командная победа, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В третьем матче серии Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой за СКА в плей-офф КХЛ.

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