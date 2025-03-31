Ротенберг — о Никишине: в СКА нет звёзд. У нас команда-звезда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ заявил, что в санкт-петербургской команде нет звёзд.

– Почему не сыграл Сергей Плотников?

– Это наши внутренние вопросы, их обсудим после серии.

– Как настраивали команду после 3:3?

– Счёт на табло. Так и настраивали. Улучшаем детали.

– СКА с Никишиным и без – две разные команды?

– Это провокационный вопрос?

– Ни в коем случае.

– Нет. Каждый игрок важен. У нас нет звёзд, у нас команда-звезда.

– Чем конкретно в поведении Уила вы недовольны?

– Кузнецову задайте этот вопрос. Что он себе не позволял в Америке и как вёл себя на льду, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.