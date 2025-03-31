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Ротенберг — о Никишине: в СКА нет звёзд. У нас команда-звезда

Ротенберг — о Никишине: в СКА нет звёзд. У нас команда-звезда
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии плей-офф КХЛ заявил, что в санкт-петербургской команде нет звёзд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

– Почему не сыграл Сергей Плотников?
– Это наши внутренние вопросы, их обсудим после серии.

– Как настраивали команду после 3:3?
– Счёт на табло. Так и настраивали. Улучшаем детали.

– СКА с Никишиным и без – две разные команды?
– Это провокационный вопрос?

– Ни в коем случае.
– Нет. Каждый игрок важен. У нас нет звёзд, у нас команда-звезда.

– Чем конкретно в поведении Уила вы недовольны?
– Кузнецову задайте этот вопрос. Что он себе не позволял в Америке и как вёл себя на льду, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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