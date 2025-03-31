«Это мотоциклист. Гонщик». Ротенберг — о шлеме из фильма «Хищник» в раздевалке СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, в чём философия шлема Хищника, который после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) был вручён форварду армейцев Евгению Кузнецову в качестве награды лучшему игроку матча.

– В чём философия шлема из раздевалки?

– Это мотоциклист. Гонщик. Вы мотоциклист? У нас мотоцикл. Ducati красный.

– Это маска из фильма «Хищник». То есть к фильму она отношения не имеет?

– Это на ваше усмотрение. Ваша фантазия. Просто шлем мотоциклиста. Скорость, мотоцикл. Командная скорость. Кстати, по правилам ГИБДД нужен шлем на дороге, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.