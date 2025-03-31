«Это мотоциклист. Гонщик». Ротенберг — о шлеме из фильма «Хищник» в раздевалке СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, в чём философия шлема Хищника, который после победы над московским «Динамо» (5:3, 1-2) был вручён форварду армейцев Евгению Кузнецову в качестве награды лучшему игроку матча.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4) 2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5) 2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4) 3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4) 3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5) 3:3 Сикура – 52:53 (5x5) 4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5) 5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)
– В чём философия шлема из раздевалки?
– Это мотоциклист. Гонщик. Вы мотоциклист? У нас мотоцикл. Ducati красный.
– Это маска из фильма «Хищник». То есть к фильму она отношения не имеет?
– Это на ваше усмотрение. Ваша фантазия. Просто шлем мотоциклиста. Скорость, мотоцикл. Командная скорость. Кстати, по правилам ГИБДД нужен шлем на дороге, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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