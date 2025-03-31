Ротенберг — о словах Грицюка: это провокация. Вы повелись, он залез вам под кожу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о словах нападающего команды Арсения Грицюка, что игроки уже друг другу поднадоели.

– Слова Грицюка о том, что игроки друг другу поднадоели, правдивы?

– Первый раз я участвовал в качестве генерального менеджера в плей-офф 10 лет назад. За эти 10 лет было много серий, матчей. Главное – не обсуждать какие-то вопросы, из-за которых наши будущие соперники могут готовиться к нам по-другому. Не слышал ничего, что сказал Сеня. Но он мог специально так сказать, чтобы вы этот вопрос мне задали. Это провокация. Вы повелись на провокацию. Это плей-офф. Он залез вам под кожу, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.