Защитник «Каролины» Орлов опроверг слухи о своём возвращении в КХЛ

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов опроверг информацию, что он вернётся в КХЛ в следующем сезоне. Ранее СМИ сообщали, что хоккеист может продолжить карьеру в СКА и уже достиг договорённости с санкт-петербургским клубом.

«Данные слухи о моём подписании в России не соответствуют действительности», — написал Орлов в соцсетях.

В текущем сезоне Дмитрий набрал 26 (6+20) очков при полезности «+14» в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Орлов выступает в НХЛ с сезона-2011/2012. В 2018 году вместе с «Вашингтон Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли. В КХЛ Орлов выступал за новокузнецкий «Металлург» и в 101 встрече набрал 21 (7+14) очко.