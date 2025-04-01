Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 31 марта 2025 года
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31 марта прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись четыре встречи: две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5) 2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5) 2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5) 2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5) 3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4) 3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5) 4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5) 2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Конюшков (Абрамов) – 04:29 (5x4) 1:1 Алексеев (А. Радулов) – 07:21 (5x5) 1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 10:13 (5x5) 2:2 Войнов (Виноградов) – 23:38 (5x4) 2:3 Каюмов (Берёзкин) – 23:54 (5x5) 2:4 Каюмов – 59:23 (en)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4) 2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5) 2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4) 3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4) 3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5) 3:3 Сикура – 52:53 (5x5) 4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5) 5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 3-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 2-1
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 3-0
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 2-1
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 1-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 2-1
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 0-3
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 2-1
Комментарии
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