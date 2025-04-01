Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о поражении команды в матче с «Баффало»

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:8).

«Они очень талантливая команда. Если ты допускаешь ошибки, они тут же за это наказывают. Такое ощущение, что, если бы у нас было на 10% больше усилий во всех аспектах игры – в мелких моментах, в эпизодах, где шайба не была выброшена из зоны, в меньшем количестве удалений – мы бы, скорее всего, выиграли матч. Но тем не менее сегодня этого оказалось недостаточно. Следующая игра во вторник в Бостоне будет очень важной», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 103 очка.