Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о поражении команды в матче с «Баффало»
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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:8).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06 1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp) 1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14 2:2 Чикран – 22:46 2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17 2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52 3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh) 3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp) 3:6 Куинн – 45:52 4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11 5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp) 5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34 5:8 Кребс (Куинн) – 59:36
«Они очень талантливая команда. Если ты допускаешь ошибки, они тут же за это наказывают. Такое ощущение, что, если бы у нас было на 10% больше усилий во всех аспектах игры – в мелких моментах, в эпизодах, где шайба не была выброшена из зоны, в меньшем количестве удалений – мы бы, скорее всего, выиграли матч. Но тем не менее сегодня этого оказалось недостаточно. Следующая игра во вторник в Бостоне будет очень важной», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 103 очка.
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