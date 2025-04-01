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Форвард «Вашингтона» Строум: мы раздавали «Баффало» голевые моменты просто так

Форвард «Вашингтона» Строум: мы раздавали «Баффало» голевые моменты просто так
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» назвал проблемы в игре команды после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:8).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 10:06     1:1 Томпсон (Так, Петерка) – 12:49 (pp)     1:2 Маклауд (Куинн, Пауэр) – 22:14     2:2 Чикран – 22:46     2:3 Так (Клифтон, Цукер) – 25:17     2:4 Лафферти (Клифтон) – 31:52     3:4 Протас (Уилсон, Фехервари) – 40:37 (sh)     3:5 Томпсон (Цукер, Петерка) – 41:28 (pp)     3:6 Куинн – 45:52     4:6 Овечкин (Сандин, ван Римсдайк) – 49:11     5:6 Дюбуа (Овечкин, Строум) – 54:03 (pp)     5:7 Так (Самуэльссон) – 55:34     5:8 Кребс (Куинн) – 59:36    

«Очевидно, мы проиграли три матча подряд, но, как говорит главный тренер важно соблюдать игровой процесс, и в большинстве случаев он у нас был довольно хорошим. Конечно, в воскресенье мы немного отошли от этого, но у нас были отличные отрезки в игре, мы несколько раз отыгрывались, чтобы оставаться в борьбе, и никогда не сдавались. Мы говорили об этом раньше: даже когда проигрывали три шайбы в третьем периоде, всё равно верили, что можем отыграться.

Мы сделали много хорошего, но нам нужно прибавить в обороне — нельзя позволять сопернику так много моментов. Казалось, что воскресенье мы раздавали им голевые моменты просто так. Были позитивные моменты, но впереди сложное выездное турне, и дальше будет только труднее», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл три последних матча.

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