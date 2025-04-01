Форвард «Вашингтона» Строум: мы раздавали «Баффало» голевые моменты просто так

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» назвал проблемы в игре команды после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:8).

«Очевидно, мы проиграли три матча подряд, но, как говорит главный тренер важно соблюдать игровой процесс, и в большинстве случаев он у нас был довольно хорошим. Конечно, в воскресенье мы немного отошли от этого, но у нас были отличные отрезки в игре, мы несколько раз отыгрывались, чтобы оставаться в борьбе, и никогда не сдавались. Мы говорили об этом раньше: даже когда проигрывали три шайбы в третьем периоде, всё равно верили, что можем отыграться.

Мы сделали много хорошего, но нам нужно прибавить в обороне — нельзя позволять сопернику так много моментов. Казалось, что воскресенье мы раздавали им голевые моменты просто так. Были позитивные моменты, но впереди сложное выездное турне, и дальше будет только труднее», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл три последних матча.