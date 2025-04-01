Ассистентский дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Райан Пилинг и Джейми Драйсдейл. Российский нападающий Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами. Голкипер Иван Федотов сделал 28 сейвов. Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.

За «Нэшвилл» отметился Закари Л'Эрё. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

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