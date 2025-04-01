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Филадельфия – Нэшвилл, результат матча 1 апреля 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Ассистентский дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пилинг (Конечны, Мичков) – 28:50     1:1 Л'Эрё (Маккэррон, Шей) – 33:14     2:1 Драйсдейл (Мичков, Конечны) – 33:48    

В составе победителей забивали Райан Пилинг и Джейми Драйсдейл. Российский нападающий Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами. Голкипер Иван Федотов сделал 28 сейвов. Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.

За «Нэшвилл» отметился Закари Л'Эрё. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

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