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Мичков вышел на чистое 9-е место в истории «Филадельфии» по очкам в дебютном сезоне

Мичков вышел на чистое 9-е место в истории «Филадельфии» по очкам в дебютном сезоне
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вышел на чистое девятое место по очкам среди новичков в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пилинг (Конечны, Мичков) – 28:50     1:1 Л'Эрё (Маккэррон, Шей) – 33:14     2:1 Драйсдейл (Мичков, Конечны) – 33:48    

Мичков отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1). Это его 58-е (24+33) очко в дебютном сезоне. По этому показателю он обошёл Андре Лакруа (56).

Следующей целью Мичкова является канадский нападающий Питер Зезель, на счету которого 60 очков в дебютном для себя сезоне в «Филадельфии».

Рекордсменом по этому показателю является шведский форвард Микаэль Ренберг (82).

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