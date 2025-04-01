Мичков вышел на чистое 9-е место в истории «Филадельфии» по очкам в дебютном сезоне

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вышел на чистое девятое место по очкам среди новичков в истории франшизы.

Мичков отметился ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1). Это его 58-е (24+33) очко в дебютном сезоне. По этому показателю он обошёл Андре Лакруа (56).

Следующей целью Мичкова является канадский нападающий Питер Зезель, на счету которого 60 очков в дебютном для себя сезоне в «Филадельфии».

Рекордсменом по этому показателю является шведский форвард Микаэль Ренберг (82).

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