Мичков и Федотов признаны звёздами матча между «Филадельфией» и «Нэшвиллом»

В ночь с 31 марта на первое апреля проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфией Флайерз» и «Нэшвиллом Предаторз». Встреча завершилась победой команды из Филадельфии со счётом 2:1. По итогам этой игры двое россиян — форвард Матвей Мичков и голкипер Иван Федотов — стали звёздами матча.

Мичков в этом матче сделал две результативные передачи, игрок был признан второй звездой матча. Федотов в этой встрече сделал 28 сейвов и стал третьей звездой.

Первой звездой матча стал также игрок «Филадельфии» — американский форвард Райан Пилинг, открывший счёт в этой встрече.

Напомним, следующий матч «Филадельфия» проведёт на выезде 6 апреля с «Монреаль Канадиенс».