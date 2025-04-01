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Мичков и Федотов признаны звёздами матча между «Филадельфией» и «Нэшвиллом»

Мичков и Федотов признаны звёздами матча между «Филадельфией» и «Нэшвиллом»
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В ночь с 31 марта на первое апреля проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфией Флайерз» и «Нэшвиллом Предаторз». Встреча завершилась победой команды из Филадельфии со счётом 2:1. По итогам этой игры двое россиян — форвард Матвей Мичков и голкипер Иван Федотов — стали звёздами матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пилинг (Конечны, Мичков) – 28:50     1:1 Л'Эрё (Маккэррон, Шей) – 33:14     2:1 Драйсдейл (Мичков, Конечны) – 33:48    

Мичков в этом матче сделал две результативные передачи, игрок был признан второй звездой матча. Федотов в этой встрече сделал 28 сейвов и стал третьей звездой.

Первой звездой матча стал также игрок «Филадельфии» — американский форвард Райан Пилинг, открывший счёт в этой встрече.

Напомним, следующий матч «Филадельфия» проведёт на выезде 6 апреля с «Монреаль Канадиенс».

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