«Вашингтон» объявил о подписании двух хоккеистов. Один из них — лучший снайпер NCAA

«Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о подписании американского форварда Райана Леонарда и канадского защитника Дэвида Гуччиарди.

Срок соглашения с Леонардом рассчитан на 3 года. Зарплата составит 950 тысяч долларов в год. Леонард набрал 49 (30+19) очков в 37 играх NCAA и является лучшим снайпером турнира на данный момент.

Срок соглашения Гуччиарди, выступающего за «Мичиган Стэйт Спартанс», рассчитан на 2 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 855 тысяч долларов в год, на уровне АХЛ — 82 500 долларов. Ожидается, что 22-летний Гуччиарди подпишет пробный контракт с «Херши Беарс» из АХЛ на текущий сезон. «Кэпиталс» выбрали защитника в 7-м раунде драфта НХЛ-2022 под 213-м номером.

Напомним, Райан Леонард был выбран «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ — 2023. Он был назван самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира-2025.

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