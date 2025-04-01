Маккиннон сместил Кучерова с первой строчки списка лучших бомбардиров сезона НХЛ
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон обошёл российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 03:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 16:31 2:0 О'Коннор (Келли) – 27:59 2:1 Ломберг (Клапка, Уигар) – 50:57 2:2 Клапка (Ломберг, Руни) – 51:29 2:3 Шарангович – 65:00
Маккиннон отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (2:3 после серии буллитов) и набрал 110-е (30+80) очко в нынешнем сезоне. Теперь Маккиннон занимает первое место в гонке бомбардиров, Кучеров — идёт вторым — 109 очков (33+76).
На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец забил 51 гол и оформил 53 результативные передачи — 104 очка.
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