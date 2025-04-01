Буллит Шаранговича принёс «Калгари» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

В ночь с 31 марта на первое марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз». Победу в этой встрече одержали гости в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились канадский форвард Райан Ломберг и чешский нападающий Адам Клапка. Победный буллит в ворота «Колорадо» забил белорус Егор Шарангович.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Кейл Макар и форвард Логан О'Коннор. На счету звёздного игрока команды Натана Маккиннона результативная передача.