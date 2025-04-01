Буллит Шаранговича принёс «Калгари» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
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В ночь с 31 марта на первое марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз». Победу в этой встрече одержали гости в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 03:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 16:31 2:0 О'Коннор (Келли) – 27:59 2:1 Ломберг (Клапка, Уигар) – 50:57 2:2 Клапка (Ломберг, Руни) – 51:29 2:3 Шарангович – 65:00
В составе победителей голами отметились канадский форвард Райан Ломберг и чешский нападающий Адам Клапка. Победный буллит в ворота «Колорадо» забил белорус Егор Шарангович.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились канадский защитник Кейл Макар и форвард Логан О'Коннор. На счету звёздного игрока команды Натана Маккиннона результативная передача.
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