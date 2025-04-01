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1 апреля главные новости спорта, хоккей, футбол, НХЛ, теннис, баскетбол, НБА

«Вашингтон» подписал двух игроков, Холанд может пропустить остаток сезона. Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о подписании американского форварда Райана Леонарда и канадского защитника Дэвида Гуччиарди, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы голеностопа, тренер «Реала» Карло Анчелотти задумался об уходе из клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» объявил о подписании двух хоккеистов. Один из них — лучший снайпер NCAA.
  2. Эрлинг Холанд может пропустить остаток сезона из-за травмы — Романо.
  3. Анчелотти на фоне усталости задумался об уходе из «Реала» — The Athletic.
  4. СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» и сократил отставание в серии.
  5. Маккиннон сместил Кучерова с первой строчки списка лучших бомбардиров сезона НХЛ.
  6. Ассистентский дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нэшвилл».
  7. Буллит Шаранговича принёс «Калгари» победу над «Колорадо» в матче НХЛ.
  8. «Лацио» поделил очки с «Торино» в 30-м туре Серии А.
  9. «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» и повёл в серии со счётом 3-0.
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  11. Полина Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Дианой Шнайдер.
  12. 36 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в матче с «Хьюстоном».

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