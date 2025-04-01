«Вашингтон» подписал двух игроков, Холанд может пропустить остаток сезона. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о подписании американского форварда Райана Леонарда и канадского защитника Дэвида Гуччиарди, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы голеностопа, тренер «Реала» Карло Анчелотти задумался об уходе из клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня