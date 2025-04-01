«Вашингтон» подписал двух игроков, Холанд может пропустить остаток сезона. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» официально объявил о подписании американского форварда Райана Леонарда и канадского защитника Дэвида Гуччиарди, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы голеностопа, тренер «Реала» Карло Анчелотти задумался об уходе из клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» объявил о подписании двух хоккеистов. Один из них — лучший снайпер NCAA.
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