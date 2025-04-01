Юдин: Кудашову не хватило веры в своих хоккеистов

Бывший защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин объяснил победу армейцев в третьем матче 1/8 плей-офф Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1).

«После третьего матча серии очевидно, что тренерский штаб «Динамо» не справляется с соперником. СКА набирает от игры к игре, с возвращением Александра Никишина команда особенно сильна. Москвичи же не придумывают ничего нового, играют как в первых двух матчах: перестал спасать Моторыгин, результата сразу нет. Попытка снять вратаря за три минуты до сирены – отчаянный шаг, Алексею Кудашову однозначно не хватило хладнокровия и веры в своих хоккеистов, в свои спецбригады большинства.

В плей-офф всегда начинается мужская игра, больше борьбы, силовых приемов, но игроки «Динамо» действуют откровенно грязно – никакого достоинства! Есть хоккейный кодекс, уважение к сопернику, всё же один хлеб едят. Такие провокации, удары исподтишка, пока судья не видит, и в то же время тяга к симуляциям на глазах у арбитров – это не красит хоккеистов, команду и главного тренера», — сказал Юдин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.