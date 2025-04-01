НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 апреля
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Сегодня, 1 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пилинг (Конечны, Мичков) – 28:50 1:1 Л'Эрё (Маккэррон, Шей) – 33:14 2:1 Драйсдейл (Мичков, Конечны) – 33:48
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хьюз (Песке, Даулинг) – 12:30 1:1 Хиностроза (Миддлтон, Меррилл) – 42:57 2:1 Хишир (Ноэсен, Хьюз) – 49:12 2:2 Болди (Фолиньо) – 57:52 3:2 Коттер – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 03:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 16:31 2:0 О'Коннор (Келли) – 27:59 2:1 Ломберг (Клапка, Уигар) – 50:57 2:2 Клапка (Ломберг, Руни) – 51:29 2:3 Шарангович – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Какко (Шварц, Ларссон) – 01:02 1:1 Дюшейн (Марчмент, Дамба) – 02:34 1:2 Джонстон (Линделль, Бек) – 03:19 1:3 Гранлунд (Линделль, Марчмент) – 58:53
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 103 очка после 73 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 106 очками после 74 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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